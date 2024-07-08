«У нас главный закон в семье – жениться один раз и на всю жизнь»: псковский фермер – о ценностях брака

09:39, 08 июля 2024, ПАИ

Сегодня, в День семьи, любви и верности, о своих семейных традициях ПАИ рассказал фермер из Себежского района Иван Мельник.

«Главный принцип, которому нас в семье учили родители, – всегда держаться вместе, не дать упасть, тянуть друг друга, поддерживать», – отметил Иван Мельник. Родился он в большой многодетной семье в русском посёлке на севере Молдавии. А сейчас он не только хозяин яблоневых плантаций и самого крупного плодопитомника на Северо-Западе России, но и глава большого семейства. Именно в его гостеприимном доме собираются в праздники его семь братьев и сестра со своими семьями.

«Совсем недавно все вместе за большим столом мы собирались на Троицу, 23 июня. С детьми, с родителями, дедушками и бабушками, всего почти 30 человек», – рассказал Иван Мельник.

Всей семьёй готовить угощения на праздничный стол – семейная традиция Мельников, они унаследовали её от своих родителей. «Какие вареники лепили в детстве, объеденье!» – вспоминает Иван Мельник. И сейчас собираются дружной семейной компанией лепить пельмени или вареники с разнообразной начинкой: картошкой, вишней, творогом.

«На столе у нас в основном молдавские угощения, моя мама научила жену Светлану готовить по-молдавски. Например, сделать голубцы длиной пять сантиметров – особое искусство. Ещё обязательно готовим молдавский десерт «баба нягрэ», – поделился фермер и отдельно отметил, что в их семье разводы не приветствуются.

«У нас главный закон в семье – не разводиться, жениться один раз и на всю жизнь. А в сложных ситуациях всегда договариваться. Если только одна сторона уступает, то это рано или поздно приведёт к конфликту», – считает Иван Мельник.

В масштабном хозяйстве Мельников каждый несёт ответственность за свой участок работ. Как пояснил глава хозяйства, брат занимается технической стороной, его супруга Наталья – плодопитомником, жена Светлана ведёт бухгалтерию. Девятилетний сын Миша осваивает управление трактором, а старший ребёнок – Ульяна – пишет проекты, готовит документы на участие в конкурсах на государственные субсидии.

«Сейчас государство, Минсельхоз и Россельхозбанк оказывают большую поддержку фермерам и агробизнесу в целом. И наше хозяйство получает существенную господдержку, в том числе для развития семейных ферм. В этом году завершим строительство фруктохранилища», – поделился планами садовод и отметил, что поддержка государства, конечно, важнейший стимул для агробизнеса, но всё же в основе жизни на селе и успешного развития фермерского хозяйства – крепкая семья и твёрдые семейные устои.