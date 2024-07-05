Генпродюсер кинофестиваля «Западные ворота»: Наш зритель и его предпочтения не поменялись

15:41, 05 июля 2024, ПАИ

Генпродюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин заявил, что, несмотря ни на что, российский зритель и его предпочтения не поменялись. Такую оценку он дал во время круглого стола «Современный экран: темы, жанры, проблемы, герои» в медиацентре ПАИ.

«Зритель наш не поменялся, у людей остались определённые пристрастия. Сейчас релизов отечественных фильмов в кинотеатрах стало больше, даже по сравнению с прошлым годом, потому что съёмки больших картин, приостановленные на время пандемии, были возобновлены, и работа завершилась. Новый жанр не появился, новые интересы тоже не пришли: у всякого кино свой зритель и он никуда не делся», – уверен Эдуард Пичугин.

Кинокритик Сергей Ильченко отметил, что стриминговые платформы активно оттесняют и подавляют привычный кинопрокат. «Более того платформа манипулятивно формирует зрительский интерес к тому или иному фильму с помощью узнаваемых актёров или темы, например, женщин с низкой социальной ответственностью. И вот они садятся на одну тему и пошло-поехало: «Чики», «Чистые», «Содержанки». Тема, прямо скажем, не та, что будет полезна школьникам. Да я уже не могу видеть Бондарчука с Исаковой. Они буквально преследуют меня во всех медиа», – сказал Ильченко.

Напомним, торжественная церемония открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» состоится сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00. АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля – традиционно покажет церемонию открытия в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский», на сайте Псковского агентства информации и других СМИ, входящих в медиахолдинг.

Кинофестиваль будет проходить в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.