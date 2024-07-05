Участница «Западных ворот» рассказала об отношении продюсеров к зрителю

16:09, 05 июля 2024, ПАИ

Об отношении продюсеров к зрителю рассказала актриса, кинорежиссёр Елена Цыплакова на круглогм столе «Современный экран: темы, жанры, проблемы, герои» в медиацентре ПАИ.

«У меня подруга на телевидении работает, она говорит, что приносит продюсеру человеческие истории для документального проекта, а он ей: «Что ты мне всякую муть несёшь? Мне надо такое, чтобы быдлу из спальных районов понравилось. Вот такое у «дающих деньги» отношение к потребителю», – рассказала Елена Цыплакова.

Она также констатировала, что «детского кино в кинотеатральном прокате практически нет». «А детям интересно, причём интересны даже непростые, «грустные» темы. Они через подобные фильмы воспитываются», – уверена Цыплакова.

Круглый стол в медиацентре ПАИ организован в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходит в Пскове с 5 по 7 июля.

Торжественная церемония открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» состоится сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00. АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля – традиционно покажет церемонию открытия в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский», на сайте Псковского агентства информации и других СМИ, входящих в медиахолдинг.

В течение трёх дней организаторы представят зрителям около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.