Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участница «Западных ворот» рассказала об отношении продюсеров к зрителю

Об отношении продюсеров к зрителю рассказала актриса, кинорежиссёр Елена Цыплакова на круглогм столе «Современный экран: темы, жанры, проблемы, герои» в медиацентре ПАИ.

«У меня подруга на телевидении работает, она говорит, что приносит продюсеру человеческие истории для документального проекта, а он ей: «Что ты мне всякую муть несёшь? Мне надо такое, чтобы быдлу из спальных районов понравилось. Вот такое у «дающих деньги» отношение к потребителю», – рассказала Елена Цыплакова.

Она также констатировала, что «детского кино в кинотеатральном прокате практически нет». «А детям интересно, причём интересны даже непростые, «грустные» темы. Они через подобные фильмы воспитываются», – уверена Цыплакова.

Круглый стол в медиацентре ПАИ организован в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходит в Пскове с 5 по 7 июля.

Торжественная церемония открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» состоится сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00. АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля – традиционно покажет церемонию открытия в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский», на сайте Псковского агентства информации и других СМИ, входящих в медиахолдинг.

В течение трёх дней организаторы представят зрителям около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

Наталия Соколова: Поддержка семей с детьми является приоритетной в Псковской области
05 июля 2024

Смерч заметили вблизи Пскова
05 июля 2024

Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
05 июля 2024

Девять многодетных семей получили медали «Родительская слава Псковской области»
05 июля 2024

Генпродюсер кинофестиваля «Западные ворота»: Наш зритель и его предпочтения не поменялись
05 июля 2024

Семерых домашних животных из Финляндии не пропустили через границу в Псковской области
05 июля 2024

В Псковской области выросло число пользователей VoLTE среди абонентов билайна
05 июля 2024

В жару пациентов в Псковском сосудистом центре становится заметно больше

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...