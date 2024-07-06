Второй день кинофестиваля «Западные ворота» начался в Пскове

11:15, 06 июля 2024, ПАИ

Площадки V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» начали свою работу в Пскове во второй день. Организаторы опубликовали расписание кинопоказов и других мероприятий, которые псковичи могут посетить уже сегодня, 6 июля.



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области











Сегодня организаторы представят программы «Хранители памяти», «Суперкинохиты Индии», «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», ретроперспективы и конкурсную программу.

Кроме того, в медиацентре ПАИ состоятся три творческие встречи: в 12:00 – с актёром театра и кино Дмитрием Певцовым, в 14:00 – с режиссёром театра и кино Владиславом Фурмановым, в 14:00 – с режиссёром Иваном Твердовским.

Также в креативном пространстве Loft пройдут встречи с заслуженным артистом России Юрием Кузнецовым (в 15:30) и народной артисткой России Еленой Цыплаковой (в 17:30).

АНО ИД «Медиацентр 60», информационный партнёр кинофестиваля.

Кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

Церемонию открытия кинофестиваля можно посмотреть по ссылке, а также в фоторепортажах Андрея Кокшарова и Фёдора Егорова.

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