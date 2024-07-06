Звёзды кинофестиваля «Западные ворота» встретились с военнослужащими в псковском госпитале

11:49, 06 июля 2024, ПАИ

Звёзды V Международного кинофестиваля «Западные ворота» посетили госпиталь ветеранов войн в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ









Актёр театр и кино Дмитрий Певцов и народная артистка России Елена Цыплакова поздравили военнослужащих с праздником Владимирской иконы Божией Матери и подарили им две иконы.

После этого известные представители российского кинематографа пообщались с военнослужащими и выступили с творческими номерами. Например, Дмитрий Певцов спел и сыграл на гитаре, а также прочитал стихотворение Александра Пушкина.

Кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

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