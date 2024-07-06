Дмитрий Певцов назвал кино, которое нужно показать всей стране

15:15, 06 июля 2024, ПАИ

Известный российский актёр театра и кино, народный артист, депутат Государственной Думы России Дмитрий Певцов назвал кино, которое нужно показать всей стране.

«Русский крест» – это кино нужно показать всей стране. Это блистательное кино. Не без изъянов, у меня тоже есть претензии. Я смотрел два раза – и оба раза плакал, хотя мне сейчас будет 61 год, я много чего видел в жизни, много чего испытал. Это нужное здесь и сейчас кино, смотря которое ты задумываешься о себе, о том, кто ты и куда ты идёшь. Это высший кинематографический пилотаж», – отметил Дмитрий Певцов на творческой встрече, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.

«Поэма Николая Мельникова, по которой снято кино, написана кровью, православным человеком, открытой израненной душой. Это кино никто не видел, мало того, это кино сделано на частные деньги. А этот, извините, «Чебурашка» и эти страшные кинокомиксы «Бременские музыканты» везде зарабатывают деньги, и их рекламируют наши телевизионные каналы», – подчеркнул народный артист России.

Напомним, что кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

За всеми новостями мероприятия следите в нашем сюжете.