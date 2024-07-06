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Культура

Встреча с режиссёром и сценаристом России Иваном Болотниковым прошла в Пскове

Встреча с режиссёром и сценаристом России Иваном Болотниковым прошла в креативном пространстве «Лофт» Пскова в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота» в субботу, 6 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Встреча с режиссёром и сценаристом России Иваном Болотниковым прошла в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В рамках встречи Иван Болотников рассказал псковичам о своих кинокартинах.

«С каждой картиной связана маленькая жизнь. Чем вообще уникально кино? Уникально тем, что я здесь среди вас. Я уже в третий раз посещаю Псков на кинофестивале, и я уже вижу знакомые лица. В этом смысле кино – удивительная возможность быть везде. Я весь прошлый год почти не был дома – приходилось быть в самых разных разъездах по работе», —

Кроме того, в рамках встречи он рассказал об истории продюссирования фильма «Не хороните меня без Ивана».

«Это история дружбы двух самых разных людей – сына священника Ивана Попова, который считается основоположником живописи в Якутии, и якута Степана Бересекова. И история фильма в следующем: если мы откроем глаза, мы увидим, насколько этот мир прекрасен. Причём хочу отметить, что история из фильма полностью реальная», – отметил режиссёр.

Помимо того, Иван Болотников поделился, почему ему так дорого кино.

«Почему мне так дорого кино? Мне казалось, что каждый фильм – это история, а режиссёр – это тот человек, который рассказывает истории. И чем эта история будет интереснее, тем больше она запомнится», – подчеркнул он.

При этом режиссёр сравнил хорошее кино с книгой. «Фильм должен быть как хорошая книга. Хорошую книгу ты прочитаешь и захочешь к ней вернуться. Фильмы и кино – это тот жизненный опыт, который помогает нам жить», – сказал Иван Болотников.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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Встреча с режиссёром и сценаристом России Иваном Болотниковым прошла в Пскове

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