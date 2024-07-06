Посиделки в честь Дня семьи, любви и верности прошли в Пыталово
Семейные посиделки «Ромашковое настроение» прошли в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».
Мероприятие состоялось в Музее дружбы и было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Родители и их дети узнали об истории праздника, сыграли в интерактивную игру «Пусть в вашей семье светит солнце», отгадывали загадки и мелодии. Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по созданию ромашки – символа праздника, а также смастерили открытки, которые отправятся в бону СВО.
Напомним, что псковичей и гостей города приглашают провести День семьи, любви и верности в Изборске, где можно будет посетить интерактивные площадки и музей-заповедник «Изборск».
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