Посиделки в честь Дня семьи, любви и верности прошли в Пыталово

18:17, 06 июля 2024, ПАИ

Семейные посиделки «Ромашковое настроение» прошли в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

Мероприятие состоялось в Музее дружбы и было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Родители и их дети узнали об истории праздника, сыграли в интерактивную игру «Пусть в вашей семье светит солнце», отгадывали загадки и мелодии. Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по созданию ромашки – символа праздника, а также смастерили открытки, которые отправятся в бону СВО.

Напомним, что псковичей и гостей города приглашают провести День семьи, любви и верности в Изборске, где можно будет посетить интерактивные площадки и музей-заповедник «Изборск».