Фаршированная картошка, ковровая дорожка, кино для всех и каждого. Дневник фестиваля «Западные ворота» #1
Традицию неформальных дневников продолжает телеканал «Первый Псковский». V Международный кинофестиваль «Западные ворота» – День первый.
Никита Черкашин пообщался с гостями и побывал на площадках, чтобы познакомить зрителей с наступившим кинопраздником.
Какой слоган подошёл бы кинофестивалю, на какие фильмы стоит обратить внимание и многое другое узнали корреспонденты Псковского агентства информации в первый день Международного кинофестиваля «Западные ворота» и подготовили видеодневник основных событий первого дня.
Неформальный дневник можно увидеть на телеканале «Первый Псковский» в 12:00 и повтор в 20:08.
Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.
Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.
Фаршированная картошка, ковровая дорожка, кино для всех и каждого. Дневник фестиваля «Западные ворота» #1
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