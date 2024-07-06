Фаршированная картошка, ковровая дорожка, кино для всех и каждого. Дневник фестиваля «Западные ворота» #1

18:57, 06 июля 2024, ПАИ

Традицию неформальных дневников продолжает телеканал «Первый Псковский». V Международный кинофестиваль «Западные ворота» – День первый.

Никита Черкашин пообщался с гостями и побывал на площадках, чтобы познакомить зрителей с наступившим кинопраздником.

Какой слоган подошёл бы кинофестивалю, на какие фильмы стоит обратить внимание и многое другое узнали корреспонденты Псковского агентства информации в первый день Международного кинофестиваля «Западные ворота» и подготовили видеодневник основных событий первого дня.

Неформальный дневник можно увидеть на телеканале «Первый Псковский» в 12:00 и повтор в 20:08.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.