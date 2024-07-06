Выставка фотографа Елены Плинер откроется в Печорах
Выставка фотографа, члена Союза церковных фотографов России Елены Плинер «Жизнь в моём объективе» откроется в Печорах, пишет «Печорская правда».
Выставка приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Она откроется 7 июля в 10:00 в Музее истории города Печоры.
Напомним, что Елена Плинер является победительницей Всероссийской премии в области фотографии Russian Photo Awards 2023 в номинации «Таинство».
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06 июля 2024
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