Выставка фотографа Елены Плинер откроется в Печорах

22:33, 06 июля 2024, ПАИ

Выставка фотографа, члена Союза церковных фотографов России Елены Плинер «Жизнь в моём объективе» откроется в Печорах, пишет «Печорская правда».

Выставка приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Она откроется 7 июля в 10:00 в Музее истории города Печоры.

Напомним, что Елена Плинер является победительницей Всероссийской премии в области фотографии Russian Photo Awards 2023 в номинации «Таинство».