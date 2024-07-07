Более восьми тысяч человек посетили кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

17:21, 07 июля 2024, ПАИ

Более восьми тысяч человек посетили V Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. Об этом заявили организаторы мероприятия на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что в 2019 году кинофестиваль посетили 30 тысяч человек, в 2021 году – около шести тысяч человек, в 2022 году – более восьми тысяч человек, а в 2023 – более десяти тысяч человек.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представили около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия. Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.