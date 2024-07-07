Более восьми тысяч человек посетили кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове
Более восьми тысяч человек посетили V Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове. Об этом заявили организаторы мероприятия на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Отметим, что в 2019 году кинофестиваль посетили 30 тысяч человек, в 2021 году – около шести тысяч человек, в 2022 году – более восьми тысяч человек, а в 2023 – более десяти тысяч человек.
Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представили около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.
АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия. Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.
Планируется ли увеличить сроки проведения кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, рассказали организаторы
Актриса Татьяна Колганова поделилась своим опытом съёмки кино с гостями «Западных ворот»