О развитии садоводства и яблоках поговорили на «Серебряном дожде». Главное
В эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове побывал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.
Главное из эфира:
- к 2024 году в Себежском районе откроется первое в регионе фруктохранилище с полным циклом автоматизации. Его вместимость составит порядка одной тысячи тонн. Управлять объектом смогут всего три специалиста. В составе хранилища — газовая камера и две камеры-холодильника. Объём инвестиций в проект составляет порядка 25 млн рублей;
- садоводческое хозяйство из Себежского района вместе с коллегами из Белоруссии запустило первое в Псковской области производство кустов селекционной голубики, которая будет выращиваться в больших объёмах на территории Псковской и Ленинградской областей. В этом году фермерам из этих регионов будут проданы первые десять тысяч кустов голубики;
- садоводство является перспективной нишей для ведения бизнеса. В Псковской области садоводство очень активно начало развиваться в последние два года, а за ближайшие два-три года садоводы Псковской области полностью закроют потребность региона в яблоках;
- фермеры из Себежского района впервые в истории садоводства вывели новый сорт яблок. Его название — «Теремок», это осенне-зимний сорт, сладкий с лёгкой кислинкой;
- будущим садоводам необходимо перед закладкой сада проверять землю на личинки майского жука – хруща;
- неправильно белить деревья по весне. Весной белят для декора. Надо белить осенью, в конце сентября – в октябре: это помогает от морозобоин и всяких жуков;
- яблоки, которые поставляют из ближайших регионов России, не покрывают воском.
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