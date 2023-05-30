О развитии садоводства и яблоках поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:11, 29 мая 2023, ПАИ

В эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове побывал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.

Главное из эфира: