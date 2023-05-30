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Общество

О развитии садоводства и яблоках поговорили на «Серебряном дожде». Главное

В эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове побывал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник.

На фото Иван Мельник. Фото ПАИ

Главное из эфира:

  • к 2024 году в Себежском районе откроется первое в регионе фруктохранилище с полным циклом автоматизации. Его вместимость составит порядка одной тысячи тонн. Управлять объектом смогут всего три специалиста. В составе хранилища — газовая камера и две камеры-холодильника. Объём инвестиций в проект составляет порядка 25 млн рублей;
  • садоводческое хозяйство из Себежского района вместе с коллегами из Белоруссии запустило первое в Псковской области производство кустов селекционной голубики, которая будет выращиваться в больших объёмах на территории Псковской и Ленинградской областей. В этом году фермерам из этих регионов будут проданы первые десять тысяч кустов голубики;
  • садоводство является перспективной нишей для ведения бизнеса. В Псковской области садоводство очень активно начало развиваться в последние два года, а за ближайшие два-три года садоводы Псковской области полностью закроют потребность региона в яблоках;
  • фермеры из Себежского района впервые в истории садоводства вывели новый сорт яблок. Его название — «Теремок», это осенне-зимний сорт, сладкий с лёгкой кислинкой;
  • будущим садоводам необходимо перед закладкой сада проверять землю на личинки майского жука – хруща;
  • неправильно белить деревья по весне. Весной белят для декора. Надо белить осенью, в конце сентября – в октябре: это помогает от морозобоин и всяких жуков;
  • яблоки, которые поставляют из ближайших регионов России, не покрывают воском.

 

 

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