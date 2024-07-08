Форум «Семейный бизнес» пройдёт в Пскове

16:00, 08 июля 2024, ПАИ

Форум «Мой бизнес. Псковская область. Семейный бизнес» пройдёт в рамках V Форума молодых семей в Пскове 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участники форума обсудят тему семейного бизнеса вместе с экспертами, выделят основные плюсы и минусы такого вида деятельности, а также поговорят о наставничестве в этой сфере. Вместе с этим будет поднят вопрос о том, как разграничивать «личное» и «рабочее», не допуская семейных конфликтов.

Кроме того, участникам представят проект фотографа Екатерины Степановой. Он будет посвящён семейному предпринимательству.

Мероприятие состоится с 10:00 до 16:00 в сквере ПсковГУ в шатре центра «Мой бизнес». Для участия в форуме нужно пройти регистрацию здесь.

Организатором форума выступает центр «Мой бизнес» Псковской области при поддержке регионального правительства. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Форум приурочен к Году семьи.