Форум «Семейный бизнес» пройдёт в Пскове
Форум «Мой бизнес. Псковская область. Семейный бизнес» пройдёт в рамках V Форума молодых семей в Пскове 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Участники форума обсудят тему семейного бизнеса вместе с экспертами, выделят основные плюсы и минусы такого вида деятельности, а также поговорят о наставничестве в этой сфере. Вместе с этим будет поднят вопрос о том, как разграничивать «личное» и «рабочее», не допуская семейных конфликтов.
Кроме того, участникам представят проект фотографа Екатерины Степановой. Он будет посвящён семейному предпринимательству.
Мероприятие состоится с 10:00 до 16:00 в сквере ПсковГУ в шатре центра «Мой бизнес». Для участия в форуме нужно пройти регистрацию здесь.
Организатором форума выступает центр «Мой бизнес» Псковской области при поддержке регионального правительства. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Форум приурочен к Году семьи.
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