Форум молодых семей Псковской области пройдёт 13 июля

14:37, 11 июня 2024, ПАИ

V Форум молодых семей Псковской области состоится 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Площадки начнут работать в 10:00 в студенческом сквере Псковского государственного университета. В рамках форума пройдут мастер-классы, выступления экспертов в семейной сфере и презентации успешных семейных бизнес-проектов, концертные программы и просветительские мероприятия. Для детей и взрослых подготовят интерактивные площадки и специальные программы для развития духовно-нравственных ценностей семьи.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 12:00 7 июля. С более подобной информацией можно ознакомиться в группе «Клуб молодых семей Псковской области» (vk.com/pskfamily60) в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.