Молодёжный вечер парных танцев организуют в День города Пскова

19:25, 08 июля 2024, ПАИ

Молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем!» пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова 28 июля. В программе вечера запланировано несколько танцевальных и музыкальных блоков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Во время танцевальной части участники клуба «сТАНЦЫя» представят различные танцевальные движения. Все желающие смогут присоединиться к ним.

В музыкальной части программы выступят скрипачка Алиса Овчинникова под аккомпанемент фортепиано в исполнении Никиты Леонтьева, а также уже известные местные музыкальные коллективы «Капитан Смоллетт» и «Постоянные».

Мероприятие пройдёт в парке возле реки Псковы, на площадке перед Троицким мостом. Начало в 16:00. Рекомендуется предварительная регистрация.

Организаторы – МБУ «Псковский городской молодёжный центр» совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Ранее сообщалось, что глава Пскова назвал самые яркие события, приуроченные ко Дню города.