Молодёжный вечер парных танцев организуют в День города Пскова
Молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем!» пройдёт в рамках празднования Дня города Пскова 28 июля. В программе вечера запланировано несколько танцевальных и музыкальных блоков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.
Во время танцевальной части участники клуба «сТАНЦЫя» представят различные танцевальные движения. Все желающие смогут присоединиться к ним.
В музыкальной части программы выступят скрипачка Алиса Овчинникова под аккомпанемент фортепиано в исполнении Никиты Леонтьева, а также уже известные местные музыкальные коллективы «Капитан Смоллетт» и «Постоянные».
Мероприятие пройдёт в парке возле реки Псковы, на площадке перед Троицким мостом. Начало в 16:00. Рекомендуется предварительная регистрация.
Организаторы – МБУ «Псковский городской молодёжный центр» совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.
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