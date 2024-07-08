Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала

22:41, 08 июля 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением выплачивать неистраченные остатки маткапитала, начав с 10 тысяч руб. Об этом он заявил в ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное», пишет ТАСС.

С соответствующей просьбой к президенту обратились семьи из Бурятии и Забайкалья. Отвечая, Владимир Путин подчеркнул, что ситуацию он уже обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остаётся какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», – отметил Путин.

Ранее сообщалось, что семья из Великих Лук участвует в финале конкурса «Это у нас семейное».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи.