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Общество

60 лет совместной жизни отпраздновала семья Дроздовых из Печор

60 лет совместной жизни отметили Борис Степанович и Любовь Ивановна Дроздовы из Печор, пишет «Печорская правда».

60 лет совместной жизни отпраздновала семья Дроздовых из Печор. Фото: газета «Печорская правда»

Юбиляров поздравил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он пожелал им долгих лет жизни и здоровья.

Борис Степанович и Любовь Ивановна приехали в Печоры ещё молодыми и долгие годы посвятили работе в колхозе «Заря», воспитали двух дочерей.

Ранее сообщалось, что 20 семьям из Пскова вручили медали «За любовь и верность».

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