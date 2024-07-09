60 лет совместной жизни отпраздновала семья Дроздовых из Печор

13:13, 09 июля 2024, ПАИ

60 лет совместной жизни отметили Борис Степанович и Любовь Ивановна Дроздовы из Печор, пишет «Печорская правда».

Юбиляров поздравил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он пожелал им долгих лет жизни и здоровья.

Борис Степанович и Любовь Ивановна приехали в Печоры ещё молодыми и долгие годы посвятили работе в колхозе «Заря», воспитали двух дочерей.

Ранее сообщалось, что 20 семьям из Пскова вручили медали «За любовь и верность».