Фасад дома на улице Советской в Пскове освободили от строительных лесов

14:39, 09 июля 2024, ПАИ

Фасад дома на улице Советской, 9 в Пскове почти полностью освободили от строительных лесов, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Изменился и цвет фасада, ранее он был серого цвета.

Напомним, что дом № 9 на улице Советской капитально ремонтируют. Все работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2024 года.