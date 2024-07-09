Фасад дома на улице Советской в Пскове освободили от строительных лесов
Фасад дома на улице Советской, 9 в Пскове почти полностью освободили от строительных лесов, сообщает корреспондент ПАИ.
Изменился и цвет фасада, ранее он был серого цвета.
Напомним, что дом № 9 на улице Советской капитально ремонтируют. Все работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2024 года.
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