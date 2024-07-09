Водитель внедорожника, попавший в ДТП с участием автобуса в Островском районе, скончался в больнице

16:19, 09 июля 2024, ПАИ

Водитель легкового автомобиля, попавший в ДТП с участием автобуса в Островском районе, скончался в медучреждении. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, что в ночь на 9 июля в Островском районе у заправки «Лукойл» на трассе Р-23 произошло лобовое столкновение рейсового автобуса Пустошка – Санкт-Петербург и внедорожника Lifan.