Водитель внедорожника, попавший в ДТП с участием автобуса в Островском районе, скончался в больнице
Водитель легкового автомобиля, попавший в ДТП с участием автобуса в Островском районе, скончался в медучреждении. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, что в ночь на 9 июля в Островском районе у заправки «Лукойл» на трассе Р-23 произошло лобовое столкновение рейсового автобуса Пустошка – Санкт-Петербург и внедорожника Lifan.
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09 июля 2024
Водитель внедорожника, попавший в ДТП с участием автобуса в Островском районе, скончался в больнице
09 июля 2024
Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения внедорожника и автобуса в Островском районе