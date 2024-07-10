Территорию Псковского кремля обработают от клещей
Территорию Псковского кремля обработают от клещей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.
Обработку произведут сегодня, 10 июля, после 19:00. Это связано с подготовкой к фестивалю «Довмонт Псковский». Площадь обработки полностью совпадает с картой фестиваля.
Фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 13 июля. Программу можно посмотреть здесь.
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