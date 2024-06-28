Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»

16:44, 28 июня 2024, ПАИ

Программу фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» опубликовал Псковский музей-заповедник. Мероприятие пройдёт 13 июля с 12:00 до 20:00 в Псковском кремле, сообщили ПАИ в пресс-службе культурной организации.

Программа:

12:00–18:00 – Работа площадок с мастер-классами.

15:00, 16:00, 17:00 – Экскурсии по пряслам Кромских стен.

12:00–12:30 – Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».

12:30–14:00 – Открытие фестиваля «Довмонт Псковский», представление клубов исторической реконструкции.

14:00–15:00 – Показательные выступления реконструкторов.

15:00–15:30 – Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».

15:30–16:00 – Мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция».

15:30–17:00 – Детский турнир по спортивному мечу.

15:30–16:30 – Детский «конный» турнир.

16:00–17:00 – Лучный турнир среди посетителей.

16:00–17:00 – Показательные поединки копейщиков.

16:00–17:00 – Исторический лекторий. Темы лекций: «Археологическое изучение Довмонтова города», «От Ольгина града к Довмонтову городу: псковские укрепления в X–XIII вв.».

17:00–18:30 – Показательные поединки «Битва троек».

18:30–19:30 – Финальные поединки за «Хрустальный меч князя Довмонта».

19:30–20:00 – Закрытие фестиваля, выступление музыкального коллектива Triquetrum.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Ранее сообщалось, что средневековые мастер-классы для женщин пройдут на фестивале «Довмонт Псковский».