Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»

Программу фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» опубликовал Псковский музей-заповедник. Мероприятие пройдёт 13 июля с 12:00 до 20:00 в Псковском кремле, сообщили ПАИ в пресс-службе культурной организации.

Фото: ПАИ

Программа:

12:00–18:00 – Работа площадок с мастер-классами.
15:00, 16:00, 17:00 – Экскурсии по пряслам Кромских стен.
12:00–12:30 – Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».
12:30–14:00 – Открытие фестиваля «Довмонт Псковский», представление клубов исторической реконструкции.
14:00–15:00 – Показательные выступления реконструкторов.
15:00–15:30 – Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».
15:30–16:00 – Мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция».
15:30–17:00 – Детский турнир по спортивному мечу.
15:30–16:30 – Детский «конный» турнир.
16:00–17:00 – Лучный турнир среди посетителей.
16:00–17:00 – Показательные поединки копейщиков.
16:00–17:00 – Исторический лекторий. Темы лекций: «Археологическое изучение Довмонтова города», «От Ольгина града к Довмонтову городу: псковские укрепления в X–XIII вв.».
17:00–18:30 – Показательные поединки «Битва троек».
18:30–19:30 – Финальные поединки за «Хрустальный меч князя Довмонта».
19:30–20:00 – Закрытие фестиваля, выступление музыкального коллектива Triquetrum.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Ранее сообщалось, что средневековые мастер-классы для женщин пройдут на фестивале «Довмонт Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2024

Лиза Матрёшка: Ярмарка «Виноград» – это праздник удовольствия
28 июня 2024

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
28 июня 2024

Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»
28 июня 2024

Выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов вдвое увеличат в Псковской области
28 июня 2024

Ресторатор из Санкт-Петербурга – об эногастроярмарке «Виноград»: Это практически как микроэкономический форум
28 июня 2024

Анастасия Иванова прокомментировала предстоящие изменения в налоговой системе
28 июня 2024

Глава Пскова отложил отпуск из-за ситуации с мусором
28 июня 2024

В Пскове развернулась Всероссийская ярмарка трудоустройства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...