Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»
Программу фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» опубликовал Псковский музей-заповедник. Мероприятие пройдёт 13 июля с 12:00 до 20:00 в Псковском кремле, сообщили ПАИ в пресс-службе культурной организации.
Программа:
12:00–18:00 – Работа площадок с мастер-классами.
15:00, 16:00, 17:00 – Экскурсии по пряслам Кромских стен.
12:00–12:30 – Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».
12:30–14:00 – Открытие фестиваля «Довмонт Псковский», представление клубов исторической реконструкции.
14:00–15:00 – Показательные выступления реконструкторов.
15:00–15:30 – Выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».
15:30–16:00 – Мастер-класс по историческим танцам от студии «Гельвеция».
15:30–17:00 – Детский турнир по спортивному мечу.
15:30–16:30 – Детский «конный» турнир.
16:00–17:00 – Лучный турнир среди посетителей.
16:00–17:00 – Показательные поединки копейщиков.
16:00–17:00 – Исторический лекторий. Темы лекций: «Археологическое изучение Довмонтова города», «От Ольгина града к Довмонтову городу: псковские укрепления в X–XIII вв.».
17:00–18:30 – Показательные поединки «Битва троек».
18:30–19:30 – Финальные поединки за «Хрустальный меч князя Довмонта».
19:30–20:00 – Закрытие фестиваля, выступление музыкального коллектива Triquetrum.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Ранее сообщалось, что средневековые мастер-классы для женщин пройдут на фестивале «Довмонт Псковский».
Ресторатор из Санкт-Петербурга – об эногастроярмарке «Виноград»: Это практически как микроэкономический форум