Великолучанка завоевала серебро на чемпионате России по стрельбе из лука
Великолучанка Александра Савенкова завоевала серебро чемпионата России по стрельбе из блочного лука. Соревнования проходят в Туве, сообщает корреспондент ПАИ.
В финале Александра Савенкова уступила москвичке Арине Черкезовой. После пяти серий лучницы не смогли выявить победителя – 137:137. В перестрелке ближе к цели оказалась Арина Черкезова.
Напомним, что недавно Александра Савенкова стала победителем в командном и смешанном зачётах международных соревнований Grand Prix Astana.
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