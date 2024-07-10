Великолучанка завоевала серебро на чемпионате России по стрельбе из лука

11:06, 10 июля 2024, ПАИ

Великолучанка Александра Савенкова завоевала серебро чемпионата России по стрельбе из блочного лука. Соревнования проходят в Туве, сообщает корреспондент ПАИ.

В финале Александра Савенкова уступила москвичке Арине Черкезовой. После пяти серий лучницы не смогли выявить победителя – 137:137. В перестрелке ближе к цели оказалась Арина Черкезова.

Напомним, что недавно Александра Савенкова стала победителем в командном и смешанном зачётах международных соревнований Grand Prix Astana.

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