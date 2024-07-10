Женская сборная Псковской области стала бронзовым призёром чемпионата России по стрельбе из блочного лука

11:41, 10 июля 2024, ПАИ

Женская сборная Псковской области стала бронзовым призёром чемпионата России по стрельбе из блочного лука, который проходит в Туве, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Якутии, Хакасии, Тувы, Забайкалья, Бурятии, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Псковской и Иркутской областей. Псковскую область на соревнованиях представляла сборная команда из Великих Лук в составе Ники Снетковой, Миланы Мурзиной и Александры Савенковой.

Великолучанки завершили квалификационный раунд на третьем месте и вышли в четвертьфинал, где выиграли у лучниц из Иркутской области – 228:226. В полуфинале спортсменки из Псковской области проиграли лучницам из Бурятии – 224:226, а в матче за третье место обыграли представительниц Якутии 226:210.

Отметим, что в этом году великолукские лучницы становились чемпионками страны по стрельбе из блочного лука в помещении.

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