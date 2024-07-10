ФК «Псков» крупно обыграл команду из Карелии в матче Третьей лиги

12:15, 10 июля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» на чужом поле обыграл петрозаводскую «ГУОР-Карелию» со счётом 3:0 в матче чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО), сообщили ПАИ в пресс-службе ОФФ «Северо-Запад».

На 20-й минуте встречи счёт открыл Кирилл Алексеев. Под занавес второго тайма Сергей Молчанов увеличил преимущество «Пскова», а чуть позднее оформил дубль.

После проведённого матча псковичи вышли на четвёртое место в турнирной таблице. В матче против футболистов из Петрозаводска псковичи забили больше, чем во всех четырёх играх до этого в рамках Третьей лиги. Кстати, по итогам матча нападающий «Пскова» Сергей Молчанов вышел на третье место в гонке бомбардиров чемпионата.

Следующий матч псковская команда проведёт 13 июля на стадионе «Машиностроитель» против петербургского «Тосно». Команды уже встречались в нынешнем сезоне в четвертьфинале Кубка СЗФО. В первом матче на «Машиностроителе» тосненцы выиграли со счётом 1:0, а в ответной игре на своём поле ещё раз обыграли псковичей – 4:3.

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