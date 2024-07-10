Стали известны подробности столкновения четырёх автомобилей в Великих Луках

13:37, 10 июля 2024, ПАИ

Стали известны подробности столкновения четырёх автомобилей на Октябрьском проспекте в Великих Луках, где пострадали четыре человека, пишет Luki-News со ссылкой на ОМВД России по Великим Лукам.

51-летняя женщина, находясь за рулём Mitsubishi Pajero, выбрала небезопасную дистанцию до впереди движущейся Lada Vesta, которой управлял 43-летний мужчина. В результате столкновения Lada Vesta отбросило в Chevrolet Aveo, водителем которой была 51-летняя женщина. После этого автомобиль Nissan Almera под управлением 46-летнего мужчины, также выбравшего небезопасную дистанцию до впереди движущейся машины, врезался в Mitsubishi.

Медицинская помощь потребовалась 39-летней, 44-летней и 56-летней пассажиркам Lada Vesta, а также 16-летней пассажирке Chevrolet Aveo.

Водители были трезвые.