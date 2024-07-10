Какие штрафы будут платить владельцы электросамокатов в России

13:39, 10 июля 2024, ПАИ

Государственная дума 10 июля в первом чтении приняла законопроект об установлении штрафов за нарушения при пользовании СИМ (средства индивидуальной мобильности), в частности электросамокатами. Об этом пишет ТАСС.

ПДД для СИМ действуют с 1 марта 2023 года, но ответственности за их нарушения не было. При этом в 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе есть смерти.

Штрафовать пользователей самокатов и других СИМ будут:

- за неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам;

- за превышение скорости;

- за управление в состоянии алкогольного опьянения;

- за отказ от прохождения медосвидетельствования;

- за оставление места ДТП.

Согласно законопроекту, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Для велосипедистов сохраняются действующие санкции, за передвижение в нетрезвом виде велосипедистам сейчас грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

За оставление пользователем СИМ или велосипедистом места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается ввести штраф от 500 до 800 рублей, если превышение скорости составило от 5 до 10 километров в час, от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей - за превышение скорости на величину от 10 до 15 километров в час, от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей - за превышение на 15-20 километров в час. Если скорость превышена более чем на 20 километров в час, штраф может составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

За нарушение требований ПДД к перевозке грузов и буксировке водителей СИМ или велосипедистов предлагается наказывать штрафом в размере 1 тыс. рублей. Наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей может быть введено в случаях, когда нарушены правила перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.

За движение на СИМ по автомагистрали предлагается установить такое же наказание, как и за езду по ней на тихоходных транспортных средствах, то есть штраф в размере 1 тыс. рублей.

Кроме того, законодатели могут установить штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение ПДД и правил эксплуатации СИМ или велосипеда в случае причинения легкого вреда здоровью потерпевшего. Если причинен вред здоровью средней тяжести, штраф может составить от 10 до 15 тыс. рублей. За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке средства индивидуальной мобильности или велосипеда предполагается введение штрафа в размере от 500 до 800 рублей.

За движение на электросамокате или велосипеде по проезжей части дороги в нарушение ПДД может грозить штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Езда на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам грозит нарушителю штрафом в размере от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.

Штраф за пересечение проезжей части дороги на электросамокате или велосипеде в нарушение ПДД составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Такой же размер штрафов предлагается установить за создание помех пешеходам при движении на электросамокате или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон.