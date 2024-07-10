Борис Елкин рассказал, куда звонить по вопросам вывоза мусора

15:10, 10 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале рассказал, куда звонить по вопросам вывоза мусора.

Он отметил также, что ежедневно в рубрике #важное будет делиться с подписчиками новостями в сфере обращения с ТКО.

Глава города напомнил, что «Экопром» лишился статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Оператором стала псковская компания «Экогрупп».

При этом псковичам, проживающим в многоквартирных домах, перезаключать договор оферты не нужно. Переоформить договор необходимо юридическим лицам и индивидуальным частным лицам, у которых частные контейнеры.

Квитанции от ООО «Экогрупп» начнут поступать в августе за июль, начисления будут производиться с 9 июля. Перерасчёт платы за некачественную услугу по вывозу мусора, которая была предоставлена в период до 9 июля, будет осуществлять ООО «Экопром».

По вопросам перезаключения договора и вывоза мусора необходимо обращаться по телефонам горячей линии ООО «Экогрупп» 20-14-31, 20-14-32 или по электронной почте ecogrupp@pkspskov.ru.

Также с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) осуществляется приём граждан по адресу Псков, улица Металлистов, 18, третий этаж.