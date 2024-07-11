Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках временно не будет работать
Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках временно не будет работать. Об этом сообщает администрация города.
Временная приостановка его работы связана с необходимостью проведения ремонта.
Ранее врач рассказала, почему не стоит купаться в фонтанах.
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