Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках временно не будет работать

08:29, 11 июля 2024, ПАИ

Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках временно не будет работать. Об этом сообщает администрация города.

Временная приостановка его работы связана с необходимостью проведения ремонта.

Ранее врач рассказала, почему не стоит купаться в фонтанах.