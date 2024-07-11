Учения «Дружины» прошли в Стругокрасненском округе

16:58, 11 июля 2024, ПАИ

Очередное занятие членов Стругокрасненского филиала автономной некоммерческой организации «Дружина» прошло сегодня, 11 июля. Об этом пишет газета «Струги».

На этот раз дружинники собрались на стрельбище. Руководитель местного отделения Анатолий Банаев озвучил коллегам план мероприятий, после чего приступили к выполнению заданий. Собравшиеся повторили способы и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Каждый из прибывших на учения попробовал себя в работе с анализатором дронов.

Кроме того, прошли занятия по физической подготовке. Дружинники копали окопы для стрельбы из состояния лёжа.

Ранее сообщалось, что учения «Дружины» также прошли в Бежаницком районе.