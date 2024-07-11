Новая техника для уборки улиц поступила в Локнянский муниципальный округ

16:53, 11 июля 2024, ПАИ

Две новые единицы техники прибыли в Локнянский муниципальный округ. Техника приспособлена для работ по обслуживанию улиц, дорог и благоустройства, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём телеграм-канале.

«Благодарю правительство области и губернатора Михаила Ведерникова за поддержку!» – написал Иван Белугин.

Ранее сообщалось, что новая лесопожарная техника поступила в Псковскую область.