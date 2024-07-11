Новая техника для уборки улиц поступила в Локнянский муниципальный округ
Две новые единицы техники прибыли в Локнянский муниципальный округ. Техника приспособлена для работ по обслуживанию улиц, дорог и благоустройства, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём телеграм-канале.
«Благодарю правительство области и губернатора Михаила Ведерникова за поддержку!» – написал Иван Белугин.
Ранее сообщалось, что новая лесопожарная техника поступила в Псковскую область.
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11 июля 2024
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