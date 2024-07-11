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Общество

Скульптуры со стенда Псковской области на выставке «Россия» доставили в Псков

Статуи княгини Ольги и Александра Невского со стенда Псковской области на выставке «Россия» доставили в Псков. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Арт-объекты разместили на временное хранение в здании историко-краеведческой библиотеки имени Василёва в центре города.

Напомним, скульптуры князя Александра Невского и княгини Ольги были установлены у входа на стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Скульптуры выполнены из инновационного материала.

Отметим, выставку-форум «Россия» проводили до 8 июля 2024 года, на три месяца дольше, чем было запланировано. Масштабный проект будет продолжен в обновлённом формате. Для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны 1 июля президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия».

О том, как Псковская область была представлена на выставке-форуме «Россия», читайте в специальном сюжете ПАИ.

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