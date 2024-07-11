В Псковской области 160 человек за месяц обратились в медучреждения из-за укусов животных

23:50, 11 июля 2024, ПАИ

160 укушенных различными животными зарегистрировали в июне в Псковской области, из них 101 человек пострадал от собак. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно статистике, в прошлом году было зафиксировано 1 383 случая укусов, ослюнения, оцарапывания животными, 821 раз на людей нападали собаки.

В Роспотребнадзоре напомнили, какое поведение животных должно насторожить. Заболевание может проявляться и в агрессивной, и в тихой форме. В последнем случае животное становится апатичным, вялым, часто зевает, может терять естественный страх перед людьми и охотно идти на контакт: быть нехарактерно ласковым, дружелюбным или, напротив, абсолютно безразличным к присутствию человека. Любое неадекватное поведение животного должно насторожить.

Ранее заместитель начальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал, по каким признакам можно определить бешенство у домашнего животного.