Амфитеатр и коворкинг появятся возле здания бывшего кинотеатра «Октябрь»

12:38, 12 июля 2024, ПАИ

Территорию возле здания бывшего кинотеатра «Октябрь», куда, в частности, переедет краеведческая библиотека имени Василёва, благоустроят. Об этом рассказал подрядчик работ, руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Работы находятся на финальной стадии. Мы доделываем благоустройство вокруг здания», – отметил Богдан Васильев. В сквере рядом со зданием заново обустраиваются дорожки и газон.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ























Возле здания установят малые архитектурные формы и скамейки. Кроме того, в части территории, которая находится ближе к кремлю, появится амфитеатр и зона коворкинга.

Напомним, что до завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель.