Бывший кинотеатр «Октябрь» оснащён технологическими новшествами

15:00, 12 июля 2024, ПАИ

Бывшее здание кинотеатра «Октябрь», куда, в частности, переедет библиотека имени Василёва, будет оснащено различными технологическими и техническими новшествами. Об этом рассказал подрядчик работ, руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

В частности, в здании на всех уровнях есть подъёмники для лиц с отграниченными возможностями здоровья. Также в помещении установлен лифт.

Ещё одно новшество – шторы, которые автоматически поднимаются и опускаются по команде голоса. Кроме того, в здании по времени может включаться освещение, рассказал Богдан Васильев.

Напомним, что до завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель.