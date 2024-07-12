Новые периоды опасных явлений и жары будут в России

16:26, 12 июля 2024, ПАИ

Период, в котором наблюдается интенсивная жара, с годами будет увеличиваться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Когда температура в тёплый сезон выше нормы на пять градусов, и такое продолжается больше пяти дней, – это очень опасная ситуация, заметил он. «По всем расчётам, исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться», – отметил Роман Вильфанд.

При этом, по словам специалистов, количество опасных явлений будет увеличиваться из-за потепления. В частности, за последнюю четверть века службы фиксировали увеличение количества опасных явлений в два раза, по 100 %.

Причём такие темпы будут продолжаться, добавил специалист. К опасным явлениям относят жару, смерчи, грозы, шквалистые усиления ветра, похолодания, интенсивные осадки, объяснил Роман Вильфанд.

Отметим, что завтра, 13 июля, в Псковской области температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днём будет держаться в пределах от +26 до +31 градуса.