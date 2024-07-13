Пассажирка мотоцикла госпитализирована в результате падения под Опочкой

20:06, 13 июля 2024, ПАИ

В Опочецком районе, в деревне Исаки, пассажирка упала с мотоцикла. ДТП случилось вечером в субботу, 13 июля.

По информации телеграм-канала «Псковская сводка. ПАИ», женщина госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что ранее ДТП с участием мотоцикла произошло в Пскове на площади Ленина. Ранее также сообщалось, что под Псковом в загородном развлекательном центре «Раздолье» проходит мотофест «Дача Пати Псков», на который собралось около сотни мотоциклистов.