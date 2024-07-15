Четыре награды завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках

12:07, 15 июля 2024, ПАИ

Четыре награды завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках, которые прошли в Бронницах в Московской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

Максим Тарасов в одиночках среди спортсменов до 13 лет на дистанции 200 метров стал победителем.

В двойках на дистанции 500 метров среди юношей до 15 лет Никита Полатовский и Дмитрий Остренко завоевали бронзу соревнований.

Ранее Дмитрий Остренко завоевал серебро, а Никита Полатовский взял бронзу в одиночках.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».