Четыре награды завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках
Четыре награды завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках, которые прошли в Бронницах в Московской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».
Максим Тарасов в одиночках среди спортсменов до 13 лет на дистанции 200 метров стал победителем.
В двойках на дистанции 500 метров среди юношей до 15 лет Никита Полатовский и Дмитрий Остренко завоевали бронзу соревнований.
Ранее Дмитрий Остренко завоевал серебро, а Никита Полатовский взял бронзу в одиночках.
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Четыре награды завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках
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