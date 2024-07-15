Для молодых псковских семей с детьми разыграют гранты

13:23, 15 июля 2024, ПАИ

Гранты для молодых семей с детьми на реализацию социально значимых проектов разыграют в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Новая мера поддержки была анонсирована на V Форуме молодых семей Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что на эти цели направят пять миллионов рублей.

Участников форума объединили концертные программы, презентации бизнес-проектов, просветительские мероприятия. На образовательных площадках обсуждались вопросы воспитания и семьи. Кроме того, состоялся форум «Семейный бизнес», где участники поговорили о развитии предпринимательства.

Всего на площадке форума работало 33 площадки, которые были представлены различными мастер-классами, лекциями и концертами.

Напомним, что Форум молодых семей Псковской области – мероприятие в рамках проекта «Большие семейные выходные» Года семьи. Основной целью мероприятия является популяризация семейных ценностей и привлечение семей к совместной деятельности.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.