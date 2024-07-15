Отель на Профсоюзной откроют в Пскове осенью

17:06, 15 июля 2024, ПАИ

Новый бутик-отель на ул. Профсоюзной откроют ориентировочно в ноябре 2024 года. Об этом ПАИ сообщил представитель компании инвестора Вадим Поташков.

На данный момент завершена отделка помещения, в отеле устанавливают мебель. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Строящийся «Бутик Отель Псков» на Профсоюзной будет иметь 33 номера, также в проекте предусмотрен ресторан и конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Ранее, в июле 2023 года, председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова сообщала, что отель на Профсоюзной и туристический комплекс на месте бывшей Канатной фабрики Мейера на ул. Леона Поземского планируется открыть в Пскове в 2024 году.

До этого сроком сдачи «Бутик Отеля Псков» назывался 2023 год. Строительные работы на объекте ведутся с 2020 года.