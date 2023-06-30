Бутик-отель и гостиницу на «канатке» планируют открыть в Пскове в 2024 году

12:57, 30 июня 2023, ПАИ

Новый бутик-отель на улице Профсоюзной и туристический комплекс на месте бывшей Канатной фабрики Мейера на улице Леона Поземского планируют открыть в Пскове в 2024 году. Об этом рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По ее словам, увеличение потока туристов в регион «неизбежно влечет необходимость создания дополнительных мест размещения».

В связи с этим Марина Егорова напомнила, что на Петербургском международном экономическом форуме между Псковской областью и инвесторами подписано несколько соглашений, в том числе в туристической отрасли: планируется строительство гостиничного комплекса в Пушкиногорском районе.

Кроме того, Марина Егорова уточнила, что к 1 августа в Псковской области должны появиться семь модульных отелей, которые уже в этом году будут готовы принять первых гостей.

Напомним, что в декабре 2021 года Совет по инвестициям одобрил к заключению инвестиционного соглашения проект «СевЗапИнвест» по созданию многофункционального туристического комплекса в Пскове на улице Леона Поземского.

Ранее сообщалось, что строящийся «Бутик Отель Псков» на улице Профсоюзной будет иметь 33 номера, также в проекте предусмотрен ресторан и конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Ранее сообщалось, что Псковскую область в мае этого года посетили 46 тысяч туристов и порядка 80 тысяч экскурсантов.