Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бутик-отель и гостиницу на «канатке» планируют открыть в Пскове в 2024 году

Новый бутик-отель на улице Профсоюзной и туристический комплекс на месте бывшей Канатной фабрики Мейера на улице Леона Поземского планируют открыть в Пскове в 2024 году. Об этом рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Фото: ПАИ. На фото Марина Егорова

По ее словам, увеличение потока туристов в регион «неизбежно влечет необходимость создания дополнительных мест размещения». 

В связи с этим Марина Егорова напомнила, что на Петербургском международном экономическом форуме между Псковской областью и инвесторами подписано несколько соглашений, в том числе в туристической отрасли: планируется строительство гостиничного комплекса в Пушкиногорском районе.

Кроме того, Марина Егорова уточнила, что к 1 августа в Псковской области должны появиться семь модульных отелей, которые уже в этом году будут готовы принять первых гостей. 

Напомним, что в декабре 2021 года Совет по инвестициям одобрил к заключению инвестиционного соглашения проект «СевЗапИнвест» по созданию многофункционального туристического комплекса в Пскове на улице Леона Поземского. 

Фото: комитета Псковской области по туризму. На фото один из номеров «Бутик Отель Псков»

Ранее сообщалось, что строящийся «Бутик Отель Псков» на улице Профсоюзной будет иметь 33 номера, также в проекте предусмотрен ресторан и конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Ранее сообщалось, что Псковскую область в мае этого года посетили 46 тысяч туристов и порядка 80 тысяч экскурсантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июня 2023

Определён состав жюри на финал конкурса «Живое пушкинское слово» в Пскове
30 июня 2023

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетил Псковский музей
30 июня 2023

Три пляжа обустроят в Пскове до конца года
30 июня 2023

Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы»
30 июня 2023

46 тысяч туристов посетили Псковскую область в мае
30 июня 2023

Псковский хирург-онколог станет гостем программы на «Серебряном дожде»
30 июня 2023

Сотрудника ПсковГУ и медсестру городской поликлиники наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
30 июня 2023

Более 100 территорий обслуживает «Экопром» в Гдовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...