Михаил Ведерников поздравил опочан с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

23:00, 15 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Опочецкого муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы с благодарностью вспоминаем имена тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за каждую пядь земли, кто в годы оккупации оказывал сопротивление фашистским захватчикам, кто ценой своей жизни приближал свободу родного края», – сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что уроженцы Опочецкого района вписаны в летопись войны, среди них – Герои Советского Союза: лётчик Павел Хрусталёв, прошедший путь от Сталинграда до Берлина, разведчик Николай Зарянов, артиллеристы Николай Богданов, Тимофей Егоров и Борис Михайлов, танкисты Василий Никандров и Василий Зайцев, разведчик Герман Алексеев, комсорг Анна Никандрова.

«Мы сделаем всё, чтобы будущие поколения знали и помнили о защитниках Отечества и погибших мирных жителях, ставших жертвами нацистских преступлений», – подчеркнул губернатор.