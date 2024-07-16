Почти 18 тысяч российских студенток растят детей в возрасте до трёх лет

08:41, 16 июля 2024, ПАИ

17 890 студенток из России растят детей в возрасте до трёх лет, пишут РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

А в вузах обучается более 17 тысяч молодых семей с детьми, где оба супруга являются студентами.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл V Форум молодых семей. В рамках форума прошли мастер-классы, выступления экспертов в семейной сфере и презентации успешных семейных бизнес-проектов, концертные программы и просветительские мероприятия.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.