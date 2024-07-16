Почти 18 тысяч российских студенток растят детей в возрасте до трёх лет
17 890 студенток из России растят детей в возрасте до трёх лет, пишут РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
А в вузах обучается более 17 тысяч молодых семей с детьми, где оба супруга являются студентами.
Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл V Форум молодых семей. В рамках форума прошли мастер-классы, выступления экспертов в семейной сфере и презентации успешных семейных бизнес-проектов, концертные программы и просветительские мероприятия.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.
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