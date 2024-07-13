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Общество

Форум молодых семей начал работу в Пскове

V Форум молодых семей открылся в Пскове сегодня, 13 июля. В его рамках будут работать более 30 интерактивных площадок общественников, предпринимателей, бюджетных учреждений и волонтёров, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ
  • Форум молодых семей в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров. ПАИ

Площадки работают в студенческом сквере Псковского государственного университета. В рамках форума пройдут мастер-классы, выступления экспертов в семейной сфере и презентации успешных семейных бизнес-проектов, концертные программы и просветительские мероприятия. Для детей и взрослых подготовлены интерактивные площадки и специальные программы развития духовно-нравственных ценностей семьи. Они будут работать до 15:00

Просветительская программная часть форума продлится до 13:00. На ней спикеры Клуба молодых семей поговорят на темы, связанные с духовно-нравственными семейными ценностями, психологией внутрисемейных отношений детей и родителей.

С 12:00 до 13:00 в шатре центра «Мой бизнес» состоится презентация проектных семейных инициатив.

Торжественное открытие состоится в 13:00, а в 13:30 начнётся концертная программа с выступлениями творческих коллективов региона и отдельных исполнителей, которая продлится до 15:00. В рамках открытия состоится запуск грантового конкурса.

В период с 14:00 до 15:00 в шатре центра «Мой бизнес» пройдёт встреча-презентация успешных семейных бизнес-проектов Псковской области.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.

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