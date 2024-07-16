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Семикратный чемпион России поддержал паралимпийца Алексея Обыденнова перед его велозабегом из Изборска

Семикратный чемпион России и победитель этапа чемпионата мира в Дубае по аквабайку в тяжёлом классе Эдуард Саркисян поддержал трёхкратного чемпиона мира, паралимпийца Алексея Обыденнова перед его олимпийским велозабегом. Он будет стартовать от Священного холма в Изборске, где состоится веломотопробег «Восхождение к Победе» в рамках «Байк-шоу – 2024». Об этом сообщил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в своём Telegram-канале.

Семикратный чемпион России Эдуард Саркисян поддержал паралимпийца Алексея Обыденнова перед его велозабегом из Изборска. Фото предоставили в мотоклубе «Ночные волки»

«Молодой спортсмен, сын ночного волка Карена Саркисяна, выступающий за нашу команду, помимо успехов в большом спорте, известен ещё и своей патриотической мужской позицией. Год назад на международном чемпионате по аквабайку в Абу-Даби, где он занял первое место, Эдуард отказался подниматься на пьедестал без флага своей страны. В этом смысле оба эти спортсмена полные единомышленники. Выполнение требований об отказе от флага и гимна страны – это предательство!» – написал Александр Залдастанов.

Напомним, у Священного холма под Изборском начались приготовления к старту мотовелопробега «Восхождение к Победе», который 26 июля начнётся большой программой с участием «Ночных волков», Юлии Чичериной, группы «ПроДон». Ранее были опубликованы фото и видео начало технического оснащения площадки.

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