Первая песня появилась у фестиваля «Наше море»

11:34, 16 июля 2024, ПАИ

Первая песня появилась у фестиваля «Наше море», который проходит на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Еду, еду, еду я на «Наше море»! – главные слова этого лета для любителей отдыха, свободы и музыки. Совсем скоро мы расскажем, кто будет создавать музыкальное настроение на фестивале», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в этом году фестиваль «Наше море» пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа.

Отметим, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. На берегу были размещены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны. На противоположной стороне фестивальной площадки был установлен экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.