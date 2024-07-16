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Экономика

О работе студентов с проектом создания инвестпаспортов муниципалитетов региона рассказала проректор ПсковГУ

О работе студентов с проектом создания инвестиционных паспортов муниципалитетов Псковской области рассказала первый проректор ПсковГУ Ольга Серова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июля.

Фото: ПАИ

«У нас есть проектный офис, который курирует всю программу развития университета. Так получилось, что большая часть сотрудников этого офиса связана с институтом права, экономики и управления. Коллеги, которые являются одновременно и преподавателями, и сотрудниками нашего проектного управления, решили, что возьмут студентов из разных направлений, разных специальностей и поведут их через все тернии этой деятельности», – отметила Ольга Серова.

По её словам, они хотели решить образовательные задачи. «Ребята не только профессиональные задачи освоили, но и soft skills, то есть это командная работа, умение взять на себя ответственность, умение вести коммуникацию. Они даже сами выстраивали взаимоотношения с муниципалитетами. Можно сказать, что проект оказался для нас очень удачным, потому что мы отработали и профессиональные навыки, и создали очень серьёзную базу для привлечения других студентов из других подразделений университета», – сказала она.

Напомним, с апреля 2023 года студенты ПсковГУ совместно с правительством Псковской области выезжали в муниципальные образования региона для сбора информации, чтобы отразить инвестиционную привлекательность по основным запросам инвестора посредством разработки типовой формы и визуального образа инвестиционных паспортов муниципальных образований Псковской области.

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