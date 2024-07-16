Пскович выступит в финальном этапе летней спартакиады по боксу
Пскович Кирилл Абдуллаев примет участие в финальном этапе летней юношеской спартакиады учащихся России по боксу. Соревнования пройдут в Ульяновске с 21 по 28 июля, сообщил ПАИ пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.
Состязания пройдут среди юношей и девушек 15-16 лет. Тренируется пскович под руководством Вадима Голика и Игоря Зуева.
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