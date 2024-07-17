Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района

07:30, 17 июля 2024, ПАИ

Благоустройство общественных пространств продолжается в Псковском районе. На данный момент подрядчик завершил работы в «Мамином парке» в деревне Тямша. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой









В парке обустроили пешеходные дорожки и сделали ограждение вокруг территории. Кроме того, здесь установили электроопоры с фонарями.

«Заняли своё место на общественной территории скамейки для отдыха, детская площадка с игровыми элементами, качели для детей младшего и среднего возраста. К слову, парк посетили вместе с внуком: после тестирования новых элементов остался доволен», – написала глава района.

Дальнейшим благоустройством парка, его озеленением, приведением в порядок прилегающей территории будет заниматься администрация волости совместно с ТОСами, рассказала Наталья Фёдорова.

На территории планируют посеять газон и высадить кустарники.

«Важной составляющей этого проекта комплексного благоустройства является активное участие жителей. Вовлеченность людей позволяет не только достаточно быстро поменять внешний вид и функциональное наполнение пространства, но и положительным образом влияет на сохранность объекта», – подчеркнула глава муниципалитета.

Напомним, что «Мамин парк» появился в Тямше благодаря тому, что местные жители выбрали пространство для преображения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».