Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района

Благоустройство общественных пространств продолжается в Псковском районе. На данный момент подрядчик завершил работы в «Мамином парке» в деревне Тямша. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

  • Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой
  • Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района
    Фото: Телеграм-канал Натальи Фёдоровой

В парке обустроили пешеходные дорожки и сделали ограждение вокруг территории. Кроме того, здесь установили электроопоры с фонарями.

«Заняли своё место на общественной территории скамейки для отдыха, детская площадка с игровыми элементами, качели для детей младшего и среднего возраста. К слову, парк посетили вместе с внуком: после тестирования новых элементов остался доволен», – написала глава района.

Дальнейшим благоустройством парка, его озеленением, приведением в порядок прилегающей территории будет заниматься администрация волости совместно с ТОСами, рассказала Наталья Фёдорова.

На территории планируют посеять газон и высадить кустарники.

«Важной составляющей этого проекта комплексного благоустройства является активное участие жителей. Вовлеченность людей позволяет не только достаточно быстро поменять внешний вид и функциональное наполнение пространства, но и положительным образом влияет на сохранность объекта», – подчеркнула глава муниципалитета.

Напомним, что «Мамин парк» появился в Тямше благодаря тому, что местные жители выбрали пространство для преображения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

О погоде в Европейской части России рассказали синоптики
17 июля 2024

Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района
16 июля 2024

Продолжается реставрация башен и крепостных стен, входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря
16 июля 2024

В Пустошкинском районе ведутся поиски 68-летнего мужчины в резиновых сапогах
16 июля 2024

Мероприятия к 80-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошли в Красногородском районе
16 июля 2024

«Ночные волки» прибыли в Изборск
16 июля 2024

Что ждёт гостей на молодёжном вечере парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» 28 июля
16 июля 2024

Первые находки сделали поисковики в ходе Х экспедиции «Себежского укрепрайона»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...