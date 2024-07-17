Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников ответил на вопросы выпускников школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с лучшими школьниками Псковской области. Во время встречи в среду, 17 июля, глава региона ответил на интересующие их вопросы, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

На вопрос о том, что главное для успешной политической карьеры на благо Псковской области и всей страны, Михаил Ведерников обратил внимание на такое качество как профессионализм.

«Важно совместить порядочность, профессионализм и проектный подход. Нужно ставить себе амбициозные задачи и стараться их выполнить. А через какой-то промежуток времени нужно проводить работу над ошибками. Я так и делаю. Это колоссальный опыт, потому что через несколько лет вам будет казаться будто вы интуитивно принимаете решения, но на самом деле это не так – вы умеете получать позитивный опыт и правильно работать с негативом», – подчеркнул глава региона.

  • Михаил Ведерников пообщался с лучшими выпускниками школ
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников пообщался с лучшими выпускниками школ
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников пообщался с лучшими выпускниками школ
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников пообщался с лучшими выпускниками школ
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников пообщался с лучшими выпускниками школ
    Фото: ПАИ

Сейчас в Псковской области разрабатывают программу для привлечения кадров в муниципалитеты, рассказал губернатор. «Мы хотим сделать так, чтобы ребята из муниципалитетов приезжали учиться в ПсковГУ, проходили практику в правительстве Псковской области и потом возвращались к себе в муниципалитет», – объяснил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона рассказал о том, как выбрал профессию.

«В этом вопросе я советую слушать своих родителей. Когда я окончил школу, были непростые, переломные годы для нашего государства и поколения. Мама с папой меня уговорили, и я, чтобы их не расстраивать, пошёл в государственную и муниципальную службу. Первые два года я относился скептически, но учился, чтобы не расстраивать родителей. Потом втянулся, и для меня это был какой-то новый мир. Я учился в Выборге, и туда приезжали преподаватели очень высокого уровня из Санкт-Петербурга. Мы сидели и слушали с открытым ртом, и именно это дало мне серьёзную базу. Я скучаю по студенческим годам, потому что у меня сейчас не так много времени, чтобы узнавать что-то новое. Хотя по роду деятельности это приходится делать каждый день», – отметил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

Горячую линию по вопросам голосования на выборах запустила избирательная комиссия Псковской области
17 июля 2024

Михаил Ведерников ответил на вопросы выпускников школ
17 июля 2024

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 18 июля
17 июля 2024

Ввести дополнительные стипендии для медалистов-целевиков предложил Михаил Ведерников
17 июля 2024

Михаил Ведерников наградил лучших выпускников школ Псковской области
17 июля 2024

Представители муниципалитетов Псковской области окончили федеральную «Школу мэров»
17 июля 2024

Работа НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями станет темой круглого стола в медиацентре ПАИ
17 июля 2024

Борис Елкин станет гостем программы «Среда обитания»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...