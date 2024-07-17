Михаил Ведерников ответил на вопросы выпускников школ

13:50, 17 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с лучшими школьниками Псковской области. Во время встречи в среду, 17 июля, глава региона ответил на интересующие их вопросы, передаёт корреспондент ПАИ.

На вопрос о том, что главное для успешной политической карьеры на благо Псковской области и всей страны, Михаил Ведерников обратил внимание на такое качество как профессионализм.

«Важно совместить порядочность, профессионализм и проектный подход. Нужно ставить себе амбициозные задачи и стараться их выполнить. А через какой-то промежуток времени нужно проводить работу над ошибками. Я так и делаю. Это колоссальный опыт, потому что через несколько лет вам будет казаться будто вы интуитивно принимаете решения, но на самом деле это не так – вы умеете получать позитивный опыт и правильно работать с негативом», – подчеркнул глава региона.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Сейчас в Псковской области разрабатывают программу для привлечения кадров в муниципалитеты, рассказал губернатор. «Мы хотим сделать так, чтобы ребята из муниципалитетов приезжали учиться в ПсковГУ, проходили практику в правительстве Псковской области и потом возвращались к себе в муниципалитет», – объяснил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона рассказал о том, как выбрал профессию.

«В этом вопросе я советую слушать своих родителей. Когда я окончил школу, были непростые, переломные годы для нашего государства и поколения. Мама с папой меня уговорили, и я, чтобы их не расстраивать, пошёл в государственную и муниципальную службу. Первые два года я относился скептически, но учился, чтобы не расстраивать родителей. Потом втянулся, и для меня это был какой-то новый мир. Я учился в Выборге, и туда приезжали преподаватели очень высокого уровня из Санкт-Петербурга. Мы сидели и слушали с открытым ртом, и именно это дало мне серьёзную базу. Я скучаю по студенческим годам, потому что у меня сейчас не так много времени, чтобы узнавать что-то новое. Хотя по роду деятельности это приходится делать каждый день», – отметил губернатор.