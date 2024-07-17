Заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной

14:57, 17 июля 2024, ПАИ

Заезд автобусов № 16 и № 22 на несколько остановок отменят в Пскове на время ремонта улицы Юбилейной, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 22 июля отменяется заезд автобусов на улицу Кузбасской Дивизии. В связи с этим временно отменяются остановки в Крестках.

Ближайшие остановки для жителей микрорайона – «Нива» и «Библиотека имени Григорьева». Эта схема движения будет действовать до окончания дорожных работ.