Заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной
Заезд автобусов № 16 и № 22 на несколько остановок отменят в Пскове на время ремонта улицы Юбилейной, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
С 22 июля отменяется заезд автобусов на улицу Кузбасской Дивизии. В связи с этим временно отменяются остановки в Крестках.
Ближайшие остановки для жителей микрорайона – «Нива» и «Библиотека имени Григорьева». Эта схема движения будет действовать до окончания дорожных работ.
Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
Заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной
Заявление на голосование с помощью ДЭГ на сентябрьских выборах жители Псковской области могут подать с 22 июля
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